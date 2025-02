Conférence

Par essence même, la vie animale produit des déchets, les déchets organiques sont intrinsèquement liés à la vie. Dès l’aube du processus d’urbanisation, aux côtés de l’alimentation en eau, en nourriture et en énergie, l’évacuation des déchets a été l’un des problèmes fondamentaux à gérer par une humanité se densifiant. L’usage des déjections comme amendement organique se confond avec l’apparition de l’agriculture. Les collectes sélectives de matériaux à recycler ne font qu’augmenter proportionnellement l’importance des déchets organiques dans ce qui reste. La méthanisation se développe et contribue à l’autonomie énergétique. À l’échelle locale ou individuelle, le compostage fournit non seulement un amendement organique, mais crée du lien social. Si la collecte sélective des déchets organiques se développe, que restera-t-il à incinérer ? Un panorama historique, géographique et géopolitique du traitement de nos déchets organiques !