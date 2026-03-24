De Soulac-sur-Mer au bassin d’Arcachon, le littoral girondin attire chaque année deux millions de visiteurs, séduits par ses immenses étendues de sable et ses vagues. Le paysage semble immuable, mais l’hiver 2013-2014 a porté un coup sévère à ce morceau de littoral, qui a reculé par endroits de 40 mètres sous l’effet d’une série de violentes tempêtes. A Lacanau, la côte a déjà le profil que les experts avaient prévu pour 2040. Que faire face à une telle avancée, qui pourrait compromettre à moyen terme toute l’économie locale et le mode de vie dans cette région balnéaire ? Faut-il résister, ou au contraire reculer ?
Réalisé par Thomas Raguet, Morad Aït-Habbouche
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