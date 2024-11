Documentaire

Pas moins de 30 millions de personnes dépendent du Colorado pour leur approvisionnement en eau. Ce fleuve mythique d’Amérique de l’Ouest, à l’origine du plus grand canyon du monde, est aujourd’hui en danger.

En effet, le réchauffement climatique entraîne de plus en plus de périodes de sécheresse et le Colorado a perdu un tiers de son débit en moins de dix ans. L’or bleu se fait alors rare et les riverains, qui craignent une pénurie, se disputent cette eau si précieuse. Les Indiens Navajos sont particulièrement exposés à la désertification et revendiquent leur droit à l’eau. Ils se sont depuis peu engagés dans une cascade de batailles.

Réalisé par Morad Aït-Habbouche.

