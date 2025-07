Documentaire

Sur l’île de Lamu, au nord du Kenya, vit une communauté musulmane autarcique qui a gardé ses traditions. A Lamu, les premiers établissements des Swahili dans l’île remonte au XVIII° siècle. Lamu devint un des ports les plus actifs de la côte au XV° siècle grâce à l’exploitation du bois de palétuvier. On suppose que les premiers habitants de Lamu sont venus du Yemen et de Damas. Malgré un port bien défendu, l’île a toujours été sous le contrôle du sultanat de Paté, un peu plus au nord, et a été préservée des luttes qui l’opposaient à Malindi et à Mombasa.