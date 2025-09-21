Documentaire

Nima est un jeune mustangi de la région de Jomsom au Népal. Au Mustang, une vieille tradition dit qu’un garçon qui n’a pas de cheval n’est pas encore un homme.

Mais pour Nima, ce moment ne saurait plus tarder car son père lui a promis qu’il pourrait participer à la grande course de chevaux de Dzar.

Avec toute sa famille, le jeune homme traverse les montagnes du Mustang, chaque année en Août, pour se rendre à la grande ville de Dzar où a lieu la grande Fête des cavaliers, qui commémore la mémoire des défenseurs du Tibet, les fiers guerriers khampas.

Documentaire : Maitre des esprits – Ta Peshala

Réalisation : Vincent Gremillon

