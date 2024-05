Documentaire

Le bricolage, c’est l’un des passe-temps préférés des Français. Ça coûte moins cher que de faire appel à des professionnels, et ça détend ? à condition d’être bien outillé. Pour trouver son marteau ou sa perceuse, il y a bien sûr les grandes enseignes spécialisées. Mais il existe un autre moyen, beaucoup plus surprenant et souvent meilleur marché : les camions boutiques. Chaque jour, des centaines de poids lourds sillonnent en permanence les routes de notre pays pour vendre directement au consommateur un peu partout en France des outils à prix très bas.

Un documentaire d’Anne-Sophie CHAUMIER LE CONTE.