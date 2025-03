Documentaire

Partir à Londres pour 25 euros grâce à SnapEurostar, filer à Bruxelles en TGV pour 15 euros avec Izy, rejoindre Rome pour 40 euros en covoiturage, se payer une virée à Barcelone en faisant le trajet en bus pour 55 euros, etc… Il n’a jamais été aussi facile de voyager en Europe grâce à la libre circulation mais surtout cela n’a jamais été aussi bon marché ! Nous connaissons, bien-sûr, les vols low cost, souvent imbattables en termes de prix si vous prenez les billets à l’avance, mais aujourd’hui une multitude d’autres nouveaux moyens de transport s’offrent à nous. Des entrepreneurs comme Omio vont d’ailleurs les comparer et vous proposer la meilleure combinaison possible. Alors, quels sont les dessous des nouvelles compagnies de bus qui proposent des tarifs très faibles pour parcourir des milliers de kilomètres? Le covoiturage est-il la bonne solution? Quel est le meilleur modèle économique ? Et la formule la plus raisonnable sur le plan écologique ? Un documentaire de Gila Nazari.