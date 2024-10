Conférence

L’essor de l’intelligence artificielle (IA) transforme profondément l’industrie immobilière, créant de nouvelles opportunités tant pour les métiers existants que pour l’émergence de nouveaux modèles économiques. L’impact de l’IA sur l’immobilier ne se limite pas à l’optimisation des processus actuels, mais redéfinit aussi la manière dont les transactions, la gestion et la valorisation des biens sont abordées. Cette révolution technologique entraîne la naissance de nouveaux métiers et ouvre la voie à des business innovants, orientés vers une plus grande efficacité, transparence et personnalisation des services.