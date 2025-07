Podcast

Argent, transmission, tabous familiaux, autonomie financière, éducation des enfants… Dans cet épisode de la série « Nos liens à l’argent », Marion Gestin Duchêne reçoit Vincent Grard, directeur France de la néo-banque Trade Republic. Ensemble, ils explorent les non-dits qui entourent l’argent au sein des familles, les tensions intergénérationnelles et les difficultés à en parler avec justesse. Pourquoi est-ce si gênant d’aborder le sujet en couple ou avec ses enfants ? Comment transmettre une relation saine, libre et consciente à l’argent dès le plus jeune âge ? Vincent Grard nous invite à repenser nos échanges autour de l’argent comme des ponts relationnels, et non des murs de silence.