Documentaire

Il y a une destination que les Français plébiscitent depuis quelques années, c’est l’Afrique du Nord, et plus particulièrement la Tunisie. Mais cette année, les événements politiques en Égypte et en Tunisie ont quelque peu bouleversé la donne. Les touristes ont bousculé leurs habitudes et c’est désormais aussi vers la Turquie que se tournent les vacanciers. À seulement trois heures d’avion de Paris, place aux plages de rêves et aux hôtels délirants. Quand les révolutions font le bonheur du tourisme turc… Un documentaire de Bruno Timsit