Documentaire

Profitant de l’engouement des Européens pour la spiritualité autochtone, des “Blancs” se présentent comme “chamans” ou “médecine-man”. Et c’est payant ! Ils organisent des sessions de formation et des rites traditionnels, reçoivent des clients en consultation privée, vendent des produits médicinaux potentiellement dangereux et ce, en toute illégalité. Nous avons suivis deux faux chamans au Québec, en Suisse et en France. Un documentaire d’Anne Panasuk ,Benoît Michaud & Denis Roberge.