Conférence

Le luxe, dans son essence, a toujours été synonyme d’exclusivité, de rareté et de désir. Mais à une époque où tout semble accessible et où les objets de prestige se démocratisent, les grandes marques de luxe doivent sans cesse repenser leur stratégie pour maintenir et raviver ce désir unique qui fait leur succès. Les nouveaux rituels du luxe, plus que de simples transactions économiques, visent à redéfinir les contours d’une expérience émotionnelle et sensorielle intense, où chaque détail compte.