Documentaire

Roquefort, ou ròcafòrt en occitan rouergat, est une appellation d’origine désignant un fromage français à pâte persillée élaborée exclusivement avec des laits crus de brebis.

Ce fromage date au moins du XIe siècle, date de sa première mention écrite, en fait un symbole historique de la région des causses et vallées de l’Aveyron. Cette région rurale établie sur un terroir parfois très difficile à exploiter en a fait sa richesse financière et culturelle.

De réputation internationale, il est associé à l’excellence de l’agriculture française et à sa gastronomie. Il est même devenu l’emblème de la résistance des producteurs et transformateurs de fromage au lait cru contre les demandes réitérées de la généralisation de la pasteurisation du lait. Il existe aujourd’hui sous forme industrielle et laitière, sa forme fermière ayant totalement disparu au tout début du XXe siècle.