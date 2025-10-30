Prenant part à un large éventail de rituels culinaires, les huîtres sont l’une des créations les plus spectaculaires de...
Si ce cocktail est ce qu’il y a de plus local, ses ingrédients sont loin de mettre la cheffe...
Les marges honteuses des produits bio
Les enfants, une clientèle peu coûteuse pour les cantines scolaires
Les bananes séchées, également appelées chips de banane, sont des collations délicieuses et pratiques qui plaisent aux petits comme...
Les cuisines de Disneyland, prêtes pour nourrir les plus voraces
Le chef étoilé Thierry Marx et l’enseignant-chercheur Raphaël Haumont ont fondé ensemble en 2013 le CFIC (Centre Français d’Innovation...
En Colombie, la cuisine est l’une des traditions héritée de la fusion des ingrédients, des pratiques culinaires de peuples...
A la recherche de l’ultime verre à Champagne ! Loin des flutes qui l’oppressent, le vin nous parle !...
Elles font souvent l’unanimité à table. Les pâtes, qu’elles soient fraîches ou sèches, on en raffole, à tous les...
La viande de boeuf, une viande qui est devenenue la star de nos repas, découvrez comment acheter de la...
Jean-Luc a trouvé une main d’oeuvre efficace qui ne compte pas ses heures
Les terres précieuses de Reims pour faire sauter le bouchon
Traditionnelle ou revisitée, la quenelle a de nouveau sa place dans nos assiettes…
Comment préserver le succès de leur petite boîte bleue ?
A Bali, le riz est vénéré par tous. Élément vital, symbole de richesse et de pureté originelle, il apparaît...
Savourez-vous votre verre de rhum savamment brassé et appréciant son arôme alors que vous vous demandiez comment la canne...
Quelques idées pour sublimer les courgettes
Lorsque l’on parle de cuisson des œufs, il est essentiel de considérer non seulement le goût et la texture,...
Chaque année, 500 restaurants sont récompensés par le prestigieux Guide Michelin, synonyme de luxe et de cuisine exceptionnelle. Mais...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site