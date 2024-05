Documentaire



Symbole de nature et de fraîcheur, la salade est l’aliment phare de notre alimentation. Chaque année, un français en consomme environ 7kg. La diversité des variétés de salade, plus de 500 en France, apporte une immense palette de goûts et d’arômes. Acides, amères, sucrées, douces, croquantes… les salades ont du gout. Légères, elles regorgent de minéraux, de vitamines et de nutriments indispensables. Chaque salade possède sa propre vertu. La laitue est facile à digérer, la chicorée est diurétique et la mâche très riche en vitamine. Conviviales, elles s’associent à tous les aliments et s’adaptent à tous. Mais comment bien choisir sa salade avec tout ce choix ? Faut il préférer la salade de nos marché ou celle sous plastique ? Combien de temps se conserve t’elle ? Comment la préparer ?