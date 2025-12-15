Les vongole sont des petits coquillages qui ne paient pas de mine, mais dont le goût délicat séduit les...
En apéro ou comme substitut du lait, notamment dans des « fromages », la noix de cajou fait aujourd’hui...
Le fromage reste un concentré de l’aliment de vie qu’est le lait, dont il reprend les vertus. Le fromage...
Découvrez à travers ce reportage la véritable recette du Pan Bagnat ! Beaucoup moins calorique que son voisin l’hamburger,...
La raclette occupe une place particulière dans la vie des jeunes Français, bien au-delà de la simple habitude culinaire....
C’est un goût qui rappelle l’enfance : la tartine qui dégouline de pâte à tartiner au petit-déjeuner ou à...
Depuis quelques années, les restaurants boutiques envahissent nos villes. Offrant la possibilité d’acheter des livres, des vêtements, de la...
Le paradis des tortues ninjas, c’est ici !
La « bêtise de Cambrai » est bien plus qu’une simple confiserie de la région de Cambrai, dans le Nord de...
François, 34 ans, élève des chèvres au Népal. Il est devenu fromager, et s’est lancé le défi de reprendre...
Dans les fast-food, l’hygiène est souvent remis en cause. Est ce que le règlement et bien appliqué ? Les...
Gratins, frites, purées ? La pomme de terre est encore aujourd’hui le premier légume consommé par les Français. C’est vrai...
Le câprier, l’une des plus anciennes plantes cultivées du bassin méditerranéen, est très répandu dans le sud de l’Italie....
Envie de préparer rapidement un plat délicieux presque à chaque fois ? La solution : le sauté ! Que...
La cuisine à l’Elysée est une affaire d’Etat. Pour les repas du Président de la République, une équipe de...
En France, les frites se retrouvent à la carte de tout les restaurants. Elle est l’accompagnement préférée de 80%...
Un coffret cadeau pour le vin est un cadeau idéal pour tout homme. C’est le moyen idéal de montrer...
Le cours du clou de girofle a connu une grande hausse au début de la décennie et les petits...
Qui n’a pas connu le plaisir de découvrir, chaque année, sous les feuilles des arbres, ce joli fruit soyeux...
\r\nLa pâtisserie française est en pleine mutation. De plus en plus de commerçants cèdent aux sirènes de l’industrialisation, sans...
