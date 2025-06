Documentaire



On compte en France près d’un million et demi de piscines privées. Nous sommes le deuxième pays au monde le plus équipé derrière les Etats-Unis. Sur ce marché, les piscines » hors sol « , c’est-à-dire posées à même le sol, connaissent un véritable succès. Ça semble facile, rapide et pas cher, ce sont souvent des achats impulsifs, mais est-ce vraiment un bon plan ? Y a t-il de mauvaises surprises, bref, ce produit star est-il à la hauteur de sa réputation ?

Un documentaire de Vanessa Dubreuil.