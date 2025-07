Documentaire

Depuis la rentrée, près de 7000 élèves suivent un rythme un peu particulier : cours le matin et des activités l’après-midi. Du sport, des projets culturels et même des activités de détente, on ne se croirait presque plus à l’école ! Pourtant, ce système est mis en place par le ministère de l’Education nationale dans le cadre d’une expérience qui vise à étudier les rythmes de l’enfant. Cette idée s’inspire des modèles scolaires mis en place dans les pays d’Europe du Nord. En France, comment s’adaptent nos chères têtes blondes? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans un collège et un lycée.

Un documentaire de Julie Delvallée.