Le 6 juin 1944, les soldats alliés débarquent sur les plages de Normandie, changeant le cours de la Seconde Guerre mondiale. Près de 75 ans plus tard, cinq millions de touristes déferlent sur les sites du « D-Day ». Et aujourd’hui, la Normandie tente de tirer le meilleur parti économique de ce tourisme du Débarquement, des biscuits « parachutes » à l’hôtellerie spécialisée dans la clientèle américaine. Mais le Débarquement profite surtout aux 94 musées spécialisés de la région. Les collectionneurs d’antiquités militaires se sont eux aussi lancés dans la course aux vacanciers. Et au D-Day Experience, le visiteur peut revivre, dans un authentique avion C-47, cette fameuse nuit du 5 au 6 juin 44. Immersion dans ce tourisme mémoriel qui, des hôteliers aux directeurs de musées, des passionnés d’histoire aux commerçants, rapporte bénéfices et emplois. Un documentaire de Jean-Christophe Chatton.