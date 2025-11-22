Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ils cherchent de l’or pour survivre En Mongolie, la chasse aux trésors est ouverte !

Documentaire Australie : les dégâts écologiques causés par les incendies ! En Australie, c’est avec l’accalmie que l’on mesure l’ampleur des dégâts. Les incendies ont tout balayé sur leur passage....

Documentaire No Go Zone – La vie à Tchernobyl Hugo Van Hoffel nous emmène à Tchernobyl à 110kms de Kiev, la capitale ukrainienne, dans ce qui ressemble, il...

Documentaire Mongolie, les nomades du Lac Gelé Chaque printemps, dans la région du lac HOVSGOL situé au nord de la Mongolie, MINJBAYAR et sa famille, les...

Documentaire Vito et les naufragés de Lampedusa Chaque année, les rescapés de la tragédie qui avait bouleversé l’Europe en 2013 se retrouvent à Lampedusa. Près de...

Documentaire Les Anglais travaillent comme des esclaves Avec moins de 8 % de chômeurs, le modèle anglais intrigue une Europe en pleine crise économique. Son mot...

Conférence Que peut l’éducation? Chercheur et écrivain, spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie, Philippe Meirieu a été l’inspirateur de réformes...

Documentaire La fabrique à patriotes de Poutine « Tracks East » plonge au cœur de la Russie, un pays pris en étau entre propagande d’État et surveillance généralisée....

Documentaire Irak : les enfants sacrifiés de Falloujah Falluja, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Bagdad, en Irak, est aujourd’hui une ville contaminée. Un enfant...

Documentaire La maison jaune à Beyrouth, un lieu de mémoire Mediterranéo vous invite à découvrir la Maison jaune de Beyrouth, un lieu de mémoire tiraillé entre modernité et fantômes...

Documentaire Chine : sans argent, ils vivent dans une cave ! On les surnomme les rats de Pékin. Ce sont les petites mains de la croissance chinoise. Balayeur, agent de...

Documentaire Secte, le culte sexuel NXIVM En 2017, l’Amérique découvre avec effroi qu’une communauté de développement personnel a lavé le cerveau de centaines d’adeptes après...

Documentaire Le scandale des doudous en vrai fourrure d’animaux Une marque a créé la polémique en vendant des peluches en vrai fourrure animale

Documentaire Les mal-aimées de la Chine Portrait sensible de trois célibataires chinoises dans un pays qui enjoint les femmes à se marier jeunes, sous peine...

Documentaire La culture coûte que coûte Que peut apporter la culture à l individu ? Pourquoi est-elle essentielle aux sociétés ? De quelle culture avons-nous...

Documentaire Journal d’Amérique Le film est construit comme un collage d’images d’archives anonymes, principalement des films amateurs ou institutionnels du XXe siècle....

Documentaire Traverser le désert En 2006, le Maroc organise la chasse aux migrants. Les voyageurs sont refoulés dans des conditions indignes. Marqué à...