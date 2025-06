Documentaire

Via des Spams envoyés sur nos boîtes mails, certains escrocs se disent gravement malades et sollicitent notre aide. Une aide financière bien sûr, mais désormais il ne se contente pas de nous écrire de longues lettres, ils sont partout. Y compris là où on ne les attend pas, comme les réseaux sociaux et les sites de rencontres. Leur technique : exploiter la sensibilité, la solitude des femmes. Ils volent leur coeur pour mieux leur voler leur argent. Christelle habite un petit appartement en banlieue Parisienne. À 43 ans, elle compte encore sur son père pour remplir chaque semaine son réfrigérateur. Christelle a récemment été ruinée par un escroc du net. Tout commence l’été dernier alors que ses deux filles sont absentes. Cette mère célibataire s’inscrit sur un site de rencontres. Très vite elle est séduite par un des membres Elle va passer beaucoup de temps à dialoguer avec cet homme au physique très avantageux. Un Français d’origine Italienne habitant La Rochelle et qui sait parler aux femmes. Ils échangent jour et nuit et s’envoient des centaines de textos. Jusqu’au jour où le Don Juan lui apprend qu’il est envoyé au Mali pour son travail. Là-bas il va avoir un accident grave pour lequel il va réclamer son aide.