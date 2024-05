Documentaire

La séduction, préambule à la formation d’un couple, s’avère un acte hautement ritualisé de la vie. L’anthropologue Anne-Sylvie Malbrancke nous fait découvrir les rites que subissent les jeunes filles du peuple Suri, en Éthiopie, ainsi que affrontements auxquels doivent se livrer les jeunes garçons à Bali, en Indonésie.

En Éthiopie, chez le peuple d’éleveurs Suri, séduire, c’est d’abord transformer son corps. Quelques mois avant son mariage, la jeune Nagugna va se faire percer la lèvre au prix de terribles douleurs pour y placer un plateau d’argile, le labret, un accessoire vieux de huit mille ans. À Bali, en Indonésie, Agus, lui, va devoir se battre pour séduire. Pendant le mekare-kare, les jeunes garçons s’affrontent jusqu’au sang pour honorer leur Dieu… et espérer attirer l’attention de leur future épouse. Un rituel qui fait peser une lourde pression sur les adolescents.

Étonnantes pratiques

Avancer dans l’existence relève de l’aventure, dont on sait qu’elle se finira mal… C’est pourquoi, face à l’inéluctable, les hommes ont inventé un accompagnement codifié qui permet de structurer la vie en étapes précises : les rituels collectifs tendent à permettre à l’individu de se construire une perception apaisée de sa condition mortelle. Sur les pas de l’anthropologue Anne-Sylvie Malbrancke (Rituels du monde), cette série propose de partir dans le monde à la rencontre de ceux qui célèbrent ces rites de passage par des coutumes souvent étrangères au reste de l’humanité. Où l’on découvre d’étonnantes pratiques, des interdits et des identités d’une grande richesse. Plonger dans les rituels de communautés permet de pénétrer au cœur de leur culture, de comprendre leurs peurs et leur vision de la vie. Un panorama saisissant qui relativise aussi certaines de nos certitudes.

Série documentaire (France, 2022, 52mn)

Disponible jusqu’au 16/07/2024