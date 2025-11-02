Les hommes ont pas mal la pression au Niger
Les hommes ont pas mal la pression au Niger
Ce pèlerinage est une tradition gitane toujours d’actualité
Dans le nord de l’Inde, l’exploitation clandestine de mica fait travailler des hommes, des femmes et même des enfants....
Située aux portes de Paris, Saint-Denis est souvent associée à une réputation sulfureuse. Cependant, la ville s’engage activement dans...
Des conditions de travail apocalyptiques.
Après les accords de paix d’avril 1998, où en est l’Irlande du Nord ? Les communautés catholiques et protestantes,...
Être issu d’un milieu modeste, c’est devoir redoubler d’efforts pour accéder à une bonne situation professionnelle. Leur formation achevée,...
Les contrebandiers de la faim au Venezuela. Dans ce pays ruiné, pour survivre, des pères de famille se lancent...
Voici la conférence : « Qu’est ce qu’une société apprenante? Qu’est ce qu’apprendre au XXIe siècle? » chez OpenClassrooms. Un débat...
Enquêtes a recueilli des témoignages sur la collusion entre entrepreneurs qui truquent les appels d’offres dans les travaux publics...
Entre Bali et l’Australie, la petite île du Timor oriental peine à briser son isolement. Seules l’agriculture et la...
Ville symbole de l’exode avec son pont détruit, Irpin s’est transformée, en quelques jours, en cité fantôme. Pourtant certains...
Le président Barack Obama passe à l’offensive et a annoncé répondre par décrets (« executive orders ») aux tueries quasi-quotidiennes qui...
Refaire sa vie à Fukushima, 6 ans après l’une des pires catastrophes naturelles, industrielles et écologiques de l’histoire… Malgré...
Après avoir présenté les résultats d’une étude sur la place de l’alimentation dans l’enseignement des langues étrangères, le conférencier...
À Taïwan, l’invasion de l’Ukraine par Poutine a trouvé un écho intense. Les Taïwanais s’inquiètent d’y trouver un miroir...
Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans maintiennent une chape de plomb sur l’Afghanistan. Le pays...
Dans cet épisode, Laura s’interroge sur la nouvelle vague du féminisme qui, depuis quelques années, s’intéresse plus près au...
Dans les Bouches-du-Rhône, pendant quatre mois, nous avons suivi la crise à travers les yeux d’entrepreneurs de la restauration,...
Skatopia, une communauté de skateurs anar’, située dans l’Ohio, sur les contreforts des Appalaches, ce temple de sueur et...
2017 aura été l’année de Kim Jong-un. En multipliant les provocations, le leader nord-coréen est parvenu à placer son...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site