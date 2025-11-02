Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Une migration de gitans à chaque Pentecôte Ce pèlerinage est une tradition gitane toujours d’actualité

Documentaire Les forçats du mica Dans le nord de l’Inde, l’exploitation clandestine de mica fait travailler des hommes, des femmes et même des enfants....

Documentaire Saint-Denis : une plongée au cœur de la réalité du 93 Située aux portes de Paris, Saint-Denis est souvent associée à une réputation sulfureuse. Cependant, la ville s’engage activement dans...

Documentaire Irlande, quand ta terre aura pardonné Après les accords de paix d’avril 1998, où en est l’Irlande du Nord ? Les communautés catholiques et protestantes,...

Documentaire Des jeunes se battent pour sortir de la pauvreté Être issu d’un milieu modeste, c’est devoir redoubler d’efforts pour accéder à une bonne situation professionnelle. Leur formation achevée,...

Documentaire Explosion de trafics illégaux dans un pays en crise économique Les contrebandiers de la faim au Venezuela. Dans ce pays ruiné, pour survivre, des pères de famille se lancent...

Conférence Vers une société apprenante Voici la conférence : « Qu’est ce qu’une société apprenante? Qu’est ce qu’apprendre au XXIe siècle? » chez OpenClassrooms. Un débat...

Documentaire Collusion frontale Enquêtes a recueilli des témoignages sur la collusion entre entrepreneurs qui truquent les appels d’offres dans les travaux publics...

Documentaire Les routes de l’impossible – Timor oriental, l’île mystérieuse Entre Bali et l’Australie, la petite île du Timor oriental peine à briser son isolement. Seules l’agriculture et la...

Documentaire Ukraine : ceux qui restent Ville symbole de l’exode avec son pont détruit, Irpin s’est transformée, en quelques jours, en cité fantôme. Pourtant certains...

Documentaire Kill zone USA (2/2) Etats-Unis, la loi des armes Le président Barack Obama passe à l’offensive et a annoncé répondre par décrets (« executive orders ») aux tueries quasi-quotidiennes qui...

Documentaire Un retour risqué à Fukushima malgré la radioactivité Refaire sa vie à Fukushima, 6 ans après l’une des pires catastrophes naturelles, industrielles et écologiques de l’histoire… Malgré...

Conférence La cuisine romande existe-t-elle ? Après avoir présenté les résultats d’une étude sur la place de l’alimentation dans l’enseignement des langues étrangères, le conférencier...

Documentaire Taïwan : l’écho ukrainien À Taïwan, l’invasion de l’Ukraine par Poutine a trouvé un écho intense. Les Taïwanais s’inquiètent d’y trouver un miroir...

Documentaire Afghanistan : deux ans sous la coupe des talibans Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans maintiennent une chape de plomb sur l’Afghanistan. Le pays...

Documentaire Les femmes peuvent-elles se libérer de leur corps ? Dans cet épisode, Laura s’interroge sur la nouvelle vague du féminisme qui, depuis quelques années, s’intéresse plus près au...

Documentaire Covid : le combat quotidien des chefs d’entreprise pendant la crise Dans les Bouches-du-Rhône, pendant quatre mois, nous avons suivi la crise à travers les yeux d’entrepreneurs de la restauration,...

Documentaire États-Unis : mon week-end à Skatopia Skatopia, une communauté de skateurs anar’, située dans l’Ohio, sur les contreforts des Appalaches, ce temple de sueur et...