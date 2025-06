Documentaire

Au début des années 80, la Jordanie et l’UNESCO ont expulsé les membres de la tribu B’doul de la cité antique de Petra, et l’ont déclarée patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce film offre une véritable immersion dans la vie des habitants de Pétra : ceux qui vivent loin du tourisme et de ses avantages, et ceux qui vivent grâce au tourisme et avec ses inconvénients. Un témoignage honnête et immersif, sur la tribu B’doul qui doit vivre dans l’un des sites les plus touristiques du monde.

Un documentaire de Marie-Claire Thouault

Plan Large Production & Aligal Production