Documentaire



Ce documentaire propose un regard approfondi sur Mohammed ben Salmane (MBS), le prince héritier d’Arabie saoudite. Il examine son accession au pouvoir, son ambitieux plan Vision 2030 visant à moderniser l’économie saoudienne et ses actions controversées sur les fronts national et international.

Malgré les accusations de violations des droits humains, de répression politique et d’une guerre coûteuse au Yémen, MBS est présenté comme un personnage clé qui façonne l’avenir de l’Arabie saoudite et sa place dans l’ordre mondial.

Le film met en lumière l’interaction complexe entre ses efforts pour réformer et moderniser le royaume tout en maintenant un contrôle strict et en faisant face aux menaces régionales, en particulier iraniennes.