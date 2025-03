Documentaire

À Hollywood, l’affaire Weinstein a levé un tabou, délié les langues et suscité une onde de choc salutaire un peu partout dans le monde. Mais il y a des violences faites aux femmes plus sourdes et moins médiatisées. Prenez les règles, par exemple. Il y a au moins 5000 euphémismes pour évoquer le cycle menstruel des femmes. C’est pourtant un phénomène aussi naturel que boire ou manger, sans lequel l’espèce humaine n’existerait pas. Reste qu’en public, le sujet dérange. Au Népal, on bannit carrément les femmes de leurs foyers, le temps de leurs règles et on les consigne à l’étable.