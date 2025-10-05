Documentaire

C’est le deuxième plus grand aéroport de France et c’est aussi l’un des plus anciens. Orly est une petite ville dans la ville qui accueille chaque été jusqu’à 115 000 personnes par jour. Les week-ends de grands chassés-croisés, l’aéroport est en effervescence. Dans l’aérogare ou sur le tarmac, le personnel d’Orly se bat dans l’ombre pour accueillir et satisfaire au mieux les voyageurs. Durant tout l’été, nous nous sommes plongés dans cette fourmilière et partagé le quotidien des passagers et des employés de l’aéroport d’Orly.

Cristina n’a qu’une obsession : le chronomètre. Cette chef d’escale a le goût du travail bien fait, sa hantise serait de voir ses avions partir en retard « L’été il y a toujours des impondérables à gérer, des passagers qui sont contents et d’autres qui ne le sont pas, on passe d’un problème à l’autre. Il faut savoir optimiser tous les moments et garder son sang froid. » Du bagage abandonné aux passagers compliqués, nous la suivons au fil de l’été dans sa course quotidienne.

Nacer veille à la sécurité des pistes depuis 41 ans. Les avions, c’est presque toute sa vie « Travailler à Orly ce qui me fascine ce sont toutes ces compagnies, tout ce monde, c’est gigantesque » mais son histoire d’amour avec Orly, il va devoir la laisser derrière lui à la fin de l’été, au moment de prendre sa retraite. Nous embarquons avec lui à bord de son 4×4 et découvrons ses missions qui lui réservent souvent de grosses frayeurs.

Dans son cabinet médical aux pieds des pistes, Chadi le médecin chef d’Orly prend soin tout l’été des passagers comme du personne de l’aéroport. « Ici on a la panoplie de toutes les pathologies, de la plus classique à la plus exotique, il faut être polyvalent et réactif. » Il s’est donné pour but de permettre aux voyageurs de partir en vacances en bonne santé. Il nous emmène d’urgence en urgence.

Jean-Christophe, lui, joue au gendarme et au voleur. Adjudant chef, il s’assure depuis 15 ans que son aéroport est en sécurité. Entre la recherche d’explosifs « C’est pour lutter contre le terrorisme et s’assurer que rien ne rentre sur la plateforme aéroportuaire », et la traque des bagagistes accusés de vol dans les valises, nous le suivons mener l’enquête.

Un reportage de Élisa Jadot.