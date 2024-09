Conférence

La physique quantique est une branche fascinante de la physique qui décrit le comportement des particules à une échelle extrêmement petite, celle des atomes et des particules subatomiques. Contrairement à la physique classique, qui s’applique à notre monde quotidien, la physique quantique explore un domaine où les lois physiques ne semblent plus suivre l’intuition. Ce qui paraît étrange dans cet univers quantique, c’est que les particules peuvent se comporter à la fois comme des ondes et des corpuscules, un phénomène connu sous le nom de dualité onde-particule. Par exemple, un photon, qui est une particule de lumière, peut passer à travers deux fentes en même temps, produisant un motif d’interférence, comme le ferait une onde.

Au cœur de la physique quantique se trouve l’idée que les particules ne possèdent pas de position ou de vitesse précises tant qu’elles ne sont pas observées. Avant cette mesure, elles existent dans un état de superposition, où plusieurs états sont possibles simultanément. Ce principe contre-intuitif est illustré par l’expérience pensée du chat de Schrödinger, où un chat dans une boîte peut être à la fois vivant et mort jusqu’à ce que quelqu’un regarde à l’intérieur.

L’un des autres aspects fondamentaux de la physique quantique est le principe d’incertitude formulé par Werner Heisenberg. Selon ce principe, il est impossible de connaître avec précision deux propriétés complémentaires d’une particule, comme sa position et sa quantité de mouvement. Plus on connaît l’une, moins on peut connaître l’autre. Cette limitation n’est pas due à une imperfection de nos instruments, mais est intrinsèque à la nature même des particules.

La physique quantique remet également en question notre conception traditionnelle de la causalité. Dans le monde quantique, les événements ne sont pas toujours déterminés par des causes claires et peuvent être décrits par des probabilités. C’est le rôle de la fonction d’onde d’une particule, qui décrit la probabilité de trouver cette particule dans un état donné. Cependant, cette fonction d’onde ne donne pas de certitude mais une distribution de possibilités. Lorsqu’une mesure est effectuée, la fonction d’onde « s’effondre » et l’un des résultats possibles devient réel.

Un autre phénomène étonnant en physique quantique est l’intrication. Lorsque deux particules sont intriquées, leur état devient lié de telle manière que même séparées par de grandes distances, une modification de l’une affecte instantanément l’autre, comme si elles communiquaient de manière mystérieuse et instantanée. Ce phénomène a été si troublant qu’Einstein lui-même l’a qualifié d’« action fantomatique à distance ».

Ces concepts, aussi fascinants que déroutants, ont bouleversé notre compréhension du monde naturel et ouvert la voie à de nombreuses technologies modernes. Les ordinateurs quantiques, par exemple, exploitent les propriétés de superposition et d’intrication pour effectuer des calculs à une vitesse largement supérieure à celle des ordinateurs classiques. De même, la cryptographie quantique utilise les lois de la mécanique quantique pour garantir des communications ultra-sécurisées.