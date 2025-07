Documentaire

Partez à la rencontre d’un train-palace unique, où chaque wagon respire l’atmosphère belle époque et invite à un véritable festin itinérant. Au cœur de Bangkok, le chef Yanis Martino sélectionne légumes, riz noir et épices directement sur les étals du plus grand marché local, avant de transformer ses trouvailles en plats haut de gamme – des travers de porc caramélisés au curry vert aux desserts flamboyants à la noix de coco. À travers forêts de palmiers et rizières, découvrez comment l’équipe de 35 cuisiniers et stewards fait vivre une cuisine créative et respectueuse des traditions régionales, tout en sublimant les attentes d’une clientèle internationale. Un voyage sensoriel où gastronomie et héritage culturel s’entrelacent pour réinventer le luxe sur rails.