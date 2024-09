Documentaire



Doit-on avoir peur de ce que l’on a dans notre assiette ? Notre équipe a enquêté pendant trois mois dans les coulisses des cuisines françaises. Restaurants douteux, vente de viandes périmées dans les supermarchés, importations illégales de produits avariés… Chaque jour, les Français peuvent se retrouver chez eux, comme au restaurant, en situation d’insécurité alimentaire. Nous avons pu nous infiltrer dans les cuisines d’un des restaurants les plus branchés de Paris. Le constat est accablant : produits périmés, hygiène déplorable… Et pourtant, chaque jour, plus de 500 couverts qui y sont servis. De très graves problèmes peuvent aussi se retrouver dans les commerces alimentaires les plus contrôlés de France : les supermarchés. Le 22 novembre 2004, un supermarché du Gard ferme ses portes. Dans ce supermarché, la pratique de la remballe était très développée, les viandes périmées étaient déguisées en plats préparés et vendues en promotion. Notre enquête démontre que la remballe est un phénomène courant dans la grande distribution. Auteur : Thomas Chagnaud. –