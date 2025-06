Documentaire

Ballade voluptueuse au cœur des winstubs, ces restaurants typiques strasbourgeois. En compagnie de Claude Fuchs, dessinateur humoristique, de Charlotte Herfray, psychanalyste et d’Émile l’un des derniers clients des tables d’habitués, nous franchirons l’épais rideau de l’entrée. La constance de l’éclairage et de la chaleur, les nappes et les plafonds, le poêle et les abat-jour… tout dans la winstub nous ramène à la notion de foyer et d’enfance.

Un documentaire de Marie Petiot.