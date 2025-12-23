Si les habitudes alimentaires changent selon les saisons, il en est une qui ne varie pas en Bretagne, c’est celle des crêpes et des galettes. Salées, sucrées, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses.La crêpe : un succès indémodable mais surtout un marché lucratif que beaucoup cherchent à dérober aux historiques inventeurs bretons. A Paris, Dominique veut détrôner le hamburger avec Roule Galette sa fast-crêperie et André Sala va révolutionner le monde la crêperie avec son distributeur de pâte dernière génération.
Un documentaire de Violaine Molinaro