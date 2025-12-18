Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le carton des rhums arrangés Originaire de l’île de la Réunion, le rhum arrangé représente l’un des best-sellers des cavistes avec une augmentation des...

Documentaire Café dosette ou en vrac ? Le choix entre le café en dosette ou en vrac dépend de vos préférences personnelles, de votre style de...

Documentaire Je fabrique mes biscuits à la maison Le hobby de Camille, c’est de faire ses propres biscuits. Il y 3 ans, cette enseignante de profession a...

Documentaire De la Campanie à l’assiette : sur la piste de la mozzarella ! Un plongeon dans le vertigineux destin de cette petite boule blanche qui a modestement vu le jour près de...

Conférence A la redécouverte des possibles du quotidien : la cuisine note à note En décomposant les ingrédients que nous connaissons, il est possible d’extraire des composés purs pour recomposer nos assiettes ;...

Podcast Origine, variétés, prix : tout savoir sur la raclette Samedi 13 décembre, c’est la très officielle Journée internationale de la raclette. La recette vient des Alpes. Le fromage...

Documentaire Les plats typiques de la Catalogne | Cuisines des terroirs Dans le nord de la Catalogne, la province montagneuse de la Garrotxa compte une vingtaine de volcans. Fermi Corominas...

Documentaire Régalez toute la famille avec vos empluchures ! La nouvelle coqueluches de tous les gastronomes… Un documentaire de Violaine Molinaro.

Documentaire Fourchette et sac a dos – La Turquie \r

Julie Andrieu se rend à Istanbul. Cette métropole, riche en histoire faite de conquêtes et d’invasions, bénéficie d’une cuisine...

Documentaire Tapas, apéro : enquête sur le nouveau business des bars Après les sushis, les bars à pâtes et les bars à salade, les tapas sont la dernière trouvaille des...

Documentaire Il cultive des pommes de terre pour Mc Do Le business de la patate chez le géant de la frite.

Documentaire La réalité choquante des oeufs Les oeufs recèlent de mystères… à commencer par le code inscrit sur chaque coquille. Il permet de connaître le...

Documentaire Cuisine des terroirs Les percebeiros exercent une activité dangereuse : ils pêchent les pouces-pieds, de petits crustacés vivant à flanc de rocher,...

Article L’art du koulibiac revisité Le koulibiac, mets traditionnel d’origine russe, est une véritable ode à la richesse culinaire de l’Europe de l’Est. Traditionnellement...

Documentaire Les plats typiques d’Islande | Cuisines des terroirs En Islande, Dènni et sa femme Arna vivent dans une ferme au bout d’une vallée isolée. Ces anciens citadins...

Documentaire Impressionnante production à Pommery Thierry Gasco, Chef de Cave à Pommery, nous dévoile les coulisses de cette célèbre maison de Champagne. « C’est quand...

Documentaire Je cuisine avec les fleurs La cuisine avec les plantes sauvages, c’est la grande tendance : sureau, orties, consoude… Mais aussi à base de...