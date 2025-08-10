C’est en Bretagne que la crêpe semble avoir trouvé ses lettres de noblesses dans des campagnes misérables. Simple et basique, elle est au cœur de la tradition culinaire bretonne depuis des siècles. Sous la forme d’une itinérance, ce film part à la rencontre de personnages attachants et passionnés et met en lumière leur travail. L’icône de la gastronomie bretonne est une Madeleine de Proust pour tous les bretons et, bien au-delà des limites de la Bretagne, car ce plat simple est aussi devenu une spécialité gastronomique reconnue dans le monde entier.
Réalisé par Laurent Cadoré
© BLEU IROISE & MORGANE PRODUCTION – 2019