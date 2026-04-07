Elles font souvent l’unanimité à table. Les pâtes, qu’elles soient fraîches ou sèches, on en raffole, à tous les âges. Les Français en consomment, en moyenne, 8 kilos par an et par habitant. Un succès, en partie dû à leur prix attractif. Depuis les années 80 et l’arrivée en grande pompe des pâtes fraîches dans nos supermarchés, celles çi occupent la position de pâtes « haut de gamme ». Vendues en moyennes trois fois plus chères que les pâtes sèches, les pâtes fraîches ont su trouvé leur place sur le marché des pâtes alimentaires. Mais sont-elles vraiment meilleures que les pâtes sèches ? Un documentaire de Diane Aragou