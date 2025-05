Documentaire

De New York à Hong Kong en passant par Tokyo, Berlin ou Stockholm, le monde entier se rue sur nos pâtisseries, toutes plus savoureuses les unes que les autres. Céline, ancienne avocate s’est lancée dans les cannelés aux Etats-Unis et au Japon. Bruno veut envahir la Scandinavie avec son gâteau basque. Frédéric et son merveilleux ont déjà conquis les gourmands de 6 pays, et les crèmes brûlées de Merwann font saliver les Chinois… Un périple jovial et délicieux de 45000 kilomètres qui met à l’honneur le savoir faire français…

Réalisé par Vincent Guérin