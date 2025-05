Conférence

Designer touche à tout (architecture, mobilier, produits…), Alice Stadler travaille dans de nombreux domaines. Elle s’associe en 2013 avec Nicolas Stadler son mari. De la rénovation de biens particuliers à la création d’hôtel, leurs projets évoluent vers des installations de plus en plus ambitieuses. Les années passant, leurs envies de s’exprimer sur les questions écologiques et sociales croient. Ils se battent aujourd’hui pour appliquer cet engagement dans leur métier. Designer touche à tout (architecture, mobilier, produits…), Alice Stadler travaille dans de nombreux domaines. Elle s’associe en 2013 avec Nicolas Stadler son mari.De la rénovation de biens particuliers à la création d’hôtel, leurs projets évoluent vers des installations de plus en plus ambitieuses. Les années passant, leurs envies de s’exprimer sur les questions écologiques et sociales croient. Ils se battent aujourd’hui pour appliquer cet engagement dans leur métier.