Documentaire

Si le changement climatique se poursuit, les architectes et les climatologues ont une solution : construire des villes sur l’eau ! Cette nouvelle série documentaire plonge au coeur des mystères de la science pour tout savoir ou presque.

Les calottes glaciaires fondent, le niveau des mers augmente toujours plus vite et les terres émergées se raréfient. Mais les architectes et les climatologues ont une solution : construire des villes sur l’eau ! Sachant que notre planète est recouverte à 71 % d’océans, pourquoi ne pas exploiter ces vastes étendues ? Les humains de demain vivront-ils sur l’eau ?

Rediffusion disponible jusqu’au 18/08/2025