Conférence

S’immerger dans la peau d’un soldat médiéval, c’est bien plus qu’endosser une armure et brandir une épée ; c’est adopter un mode de vie marqué par une discipline de fer, une préparation constante aux batailles, et une loyauté indéfectible envers son seigneur. Chaque jour est rythmé par des entraînements éprouvants, des veilles prolongées et la menace omniprésente des affrontements, où le courage et l’endurance sont les seuls remparts contre une mort souvent brutale. Mais au-delà des épreuves physiques, c’est aussi l’adhésion à un code d’honneur strict.