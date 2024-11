Podcast

Stéphane Bern raconte un petit noble et un grand soldat, un as de la joute à l’exceptionnelle bravoure. Ou la véritable histoire du Chevalier Bayard, le Chevalier sans peur et sans reproche… Était-il justement, sans peur et sans reproche ? Pourquoi est-il devenu l’incarnation de la chevalerie ? Comment sa légende a-t-elle été construite ?