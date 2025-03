Documentaire

Léonard de Vinci est la figure emblématique de la Renaissance. Il est tout à la fois un peintre virtuose et un ingénieur visionnaire mais aussi un architecte, un botaniste, un anatomiste, un mathématicien et bien plus encore. Mais l’image de vieux savant à la barbe de prophète ne doit pas faire oublier que Léonard de Vinci a d’abord été un fringuant et jeune homme au charme solaire. Animée par une quête obsessionnelle de perfection, sa vie a connu de nombreux rebondissements que Stéphane Bern se propose de raconter, depuis sa jeunesse florentine jusqu’à ses dernières années dans les majestueux châteaux de la Loire, en compagnie de son ami le roi François Ier.