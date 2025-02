Podcast

Tout comme le roi Arthur, Clovis ou Barbe Bleue, Dagobert Ier est un personnage intemporel de l’histoire. Pourtant, la fameuse chanson, qui a légué à la postérité ses tribulations et ses maladresses, ne date que de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Dans les faits, le court règne du Mérovingien (629-639), arrière-arrière petit-fils de Clovis, est bien éloigné de la caricature qu’on en fit plus tard. Sachant s’entourer, Dagobert a préféré la diplomatie à la guerre. Homme de paix, moins prompt à la violence que ses prédécesseurs, il sait aussi gérer ses domaines et ne pas dilapider le trésor. En outre, il tire parti de la force montante qu’était l’Église et s’entoure de grands saints : Éloi, Arnoul, etc. Dagobert en son temps donne l’image prestigieuse d’un roi respecté, scellant l’avenir des dynasties royales à Saint-Denis, où il est enterré.