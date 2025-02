Conférence

Les Vikings n’avaient pas de cornes sur leurs casques, ils ne naviguaient pas dans des drakkars, et ils ne juraient pas sans cesse par Thor et par Odin. Cette conférence tente de mettre en lumière l’apport des travaux archéologiques et historiques récents, afin de mieux comprendre qui étaient vraiment ces hommes dont les activités – guerre, commerce, piraterie, colonisation – s’étendirent de la mer Baltique au Portugal, et de Constantinople à Terre-Neuve.