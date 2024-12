Podcast

L’histoire médiévale peuple notre quotidien : nous la retrouvons dans les jeux vidéos et les jeux de société, dans les séries et au cinéma, mais aussi naturellement dans la littérature ou même la politique. Cette omniprésence nous révèle la fascination ou, au contraire, la répulsion que suscite la période. Or, la façon dont nous nous représentons les temps médiévaux porte un nom : le médiévalisme. Pourquoi cette fascination du Moyen Âge ? Comment l’expliquer ? La subtilité du médiévalisme est-elle accessible in fine uniquement aux spécialistes que sont les médiévistes ? Comment les professeurs et les élèves peuvent-ils utiliser le médiévalisme afin de rendre accessible l’histoire ? Dans cette émission enregistrée aux Rendez-vous de l’histoire de Blois 2023, Lucie Malbos et Florian Besson expliquent comment des passerelles peuvent relier la culture savante et la culture populaire.