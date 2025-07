Documentaire

Les plus critiques affirment qu’il ne s’agit que de « camps de torture », poussant un peu trop loin la sévérité des parents. Mais pour les parents désespérés, les camps d’entraînement de type militaire sont souvent considérés comme la dernière chance pour leurs enfants d’éviter le cercle vicieux de la délinquance et de la prison. Nous avons passé cinq mois à la Discovery Challenge Academy, qui accueille chaque année 125 adolescents en difficulté. Les deux premières semaines sont les plus difficiles. Tout est strictement réglementé : 10 minutes pour manger, 2 minutes pour se doucher, 10 secondes pour mettre des chaussettes. Il y a 50 lits par dortoir et même pour aller aux toilettes, il faut une autorisation. Les téléphones, les télévisions et Internet sont interdits, tout comme il est défendu de voir sa famille pendant les trois premiers mois. Qui sont ces jeunes ? Comment en sont-ils arrivés là et quelles sont les épreuves et les défis qu’ils devront surmonter ?