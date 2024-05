Documentaire



On trouve aujourd’hui plus de 60 000 caméras de surveillance sur la voie publique en France. Le moindre geste des passants est désormais enregistré. Si l’usage des caméras pour la protection des personnes est maintenant acceptée, la vidéo verbalisation est beaucoup moins bien tolérée. Où est la limite entre prévention, protection, répression et intrusion ? Avec ses invités, Charles-Henry Boudet propose de découvrir l’envers du décor, présente les coulisses de la vidéo protection et du traçage numérique avant de débattre au sujet des règles et des lois qui doivent préserver l’intimité des citoyens.