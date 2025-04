Documentaire

C’est une forêt tranquille près d’Annecy, connue des cueilleurs de champignons et des joggeurs. Mais durant certains week-end, ce bois devient un circuit de science-fiction rappelant certaines scènes de la guerre des étoiles. Ici une poignée de passionnés fait voler des drones de compétition. Avec leurs drôles de casques ils se retrouvent dans la peau du pilote de l’appareil. Cette bande de copains a inventé les premières courses de drones en forêt. À leur tête Marc, surnommé le Baron Rouge. Pour mieux se repérer, les pilotes ont ajouté des petites lumières à l’arrière de leurs drones. Vitesse de pointe 80 km heure. Postées sur internet, les vidéos vertigineuses de ses courses en immersion ont fait plus d’un million des vues, un buzz planétaire. La mairie autorise le team s’entraîner dans ces bois. Des rubans de chantier sont là pour sécuriser les lieux, car les engins lancés à pleine vitesse peuvent faire très mal. Ils servent à faire des courses, des acrobaties, des photos inédites et surtout des vidéos panoramiques. Depuis le ciel les drones se vendent aujourd’hui par milliers, il y aurait plus de 200000 drones en France dont certains ne coûtent pas plus d’une centaine d’euros.