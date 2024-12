Documentaire

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Qu’est-ce que la mort ? Qu’est-ce-que l’amour ?

Ces questions, le philosophe et auteur à succès Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants de 7 à 10 ans, au cours d’ateliers philosophiques qu’il a menés dans deux écoles primaires durant une année scolaire. Avec lui, nous partageons les pensées de ces enfants, qui se confrontent à la complexité du monde et à la violence de leurs émotions. Et nous nous émerveillons de la capacité des enfants à s’emparer de questions existentielles, à argumenter, à débattre… et à devenir de petits philosophes !

Réalisateur : Cécile Denjean

Avec Frédéric Lenoir

