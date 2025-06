Conférence

À la naissance, le crâne est presque totalement développé nous explique Johan NOUWEN. Le bas du visage pas du tout. Sa croissance va dépendre de nombreux détails, depuis la respiration par le nez, jusqu’à la position de la langue, en passant par la fermeture de la bouche. De son bon développement dépendra l’aspect et la santé de l’enfant, et de l’adulte en devenir. Découvrez comment grandit le visage. Comprenez pourquoi de grosses amygdales, des végétations, une rhinite allergique, un nez bouché, un frein de langue serré ou tout autre petit grain de sable peuvent tout perturber. Les problèmes de croissance des dents, les yeux tristes, les troubles du sommeil et leur cortège de complications, ronflements, cauchemars, obésité, hypertension, diabète vous paraîtront logiques et surtout évitables. Observer la croissance naturelle des dents et la construction du sourire pour éviter l’orthodontie. Apprenez à surveiller le bon déroulement de cette alchimie pour faire de ce petit visage un beau visage épanoui et contribuer à la santé physique et mentale de l’enfant puis de l’adulte. Vous aurez envie d’en parler à tout le monde ! Johan Nouwen est médecin et père de trois enfants. Sa formation et sa pratique professionnelle lui ont permis d’aider ses enfants à grandir harmonieusement. Il traite plus spécifiquement les enfants qui respirent mal, qui ronflent, dorment mal, ont un frein de langue serré, et les soigne avec énergie pour leur permettre de bien grandir. Il donne régulièrement des cours sur le sujet et sensibilise le personnel soignant sur l’importance de la respiration dans la croissance du visage. Il entend en faire un enjeu de santé publique.