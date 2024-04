Documentaire

Après plus de quarante ans à sillonner les scènes de la planète, la longévité d’Iron Maiden force le respect. Embarquez avec le groupe iconique du hard-rock pour la tournée la plus ambitieuse de l’histoire du genre. Les fans seront ravis, les profanes, convertis.

Depuis le début des années 1980, et sans le soutien des radios ou des médias généralistes, les musiciens britanniques d’Iron Maiden, accompagnés du mythique Eddie, leur momie de compagnie si chère aux fans (une création de l’illustrateur Derek Riggs), ont écoulé plus de 70 millions d’albums. En 2008, le groupe met sur pied l’une des tournées les plus ambitieuses de l’histoire du rock : 21 pays, plus de 80 000 kilomètres parcourus en 45 jours, le tout grâce à un Boeing 757 privé accueillant les membres de l’équipe et piloté par… Bruce Dickinson, le chanteur ! Australie, Amérique centrale, Japon… : au gré des marées humaines qui les accueillent sur tous les continents, on plonge avec un plaisir enfantin dans le quotidien de la tournée-marathon de ces monuments du hard-rock, qui font vibrer, en plus de leurs fans historiques, toute une nouvelle génération d’aficionados.

Documentaire de Scot McFadyen et Sam Dunn (Royaume-Uni, 2009, 1h53mn)

